Раскрыт неожиданный эффект кофеина на выносливость

Умеренное потребление кофеина прямо во время тренировки может улучшать физическую выносливость в жарких условиях. К такому выводу пришли исследователи Университета Цукубы, опубликовавшие результаты работы в журнале Medicine & Science in Sports & Exercise.

© Lenta.ru

В эксперименте участвовали здоровые молодые мужчины и женщины, выполнявшие длительные нагрузки в жарком помещении. В отличие от приема кофеина до начала занятий, который способен усилить дыхательную нагрузку и снизить кровоток в мозге, поступление умеренных доз вещества во время тренировки приводило к постепенному росту его уровня в крови. В результате участники дольше выдерживали финальный высокоинтенсивный отрезок и сообщали о меньшем субъективном ощущении усталости перед ним.

При этом гипервентиляция и снижение мозгового кровотока не усиливались по сравнению с тренировкой без кофеина, хотя к концу занятия отмечалась большая нагрузка на сердечно‑сосудистую систему и повышение температуры — как следствие улучшенной работоспособности. Авторы отмечают, что такая стратегия может стать простым и безопасным способом повысить спортивные показатели в жарком климате.

Ранее ученые сообщили о пользе кофе для здорового старения. Оказалось, обычная чашка кофе может помочь сохранить ясный ум, хорошее настроение и физическую активность после 70 лет.