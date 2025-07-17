Разработан аппарат для восстановления кистей рук

Травматологи больницы Архангела Михаила в Перми сконструировали аппараты для лечения кистей рук. Первыми пациентами, на которых опробовали аппараты, стали действующие бойцы специальной военной операции (СВО) с серьезными ранениями кистей рук, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Пермского края.

© unsplash

«В июне в хирургическое отделение больницы Архангела Михаила были госпитализированы два действующих бойца СВО со схожими ранениями кистей рук. Ранее было проведено лечение травм, но переломы неправильно срослись. Для хирургического лечения мужчины были отправлены в Пермь. Из-за минно-взрывной травмы запястья получили тяжелые повреждения, рентген показал отсутствие значительных фрагментов костей. У одного из бойцов указательный палец по длине был короче мизинца. Такие ранения редко встречаются в обычной травматологической практике, поэтому соответствующих дистракционных аппаратов для восстановления коротких кистевых костей не существует», — сообщили в Минздраве Прикамья.

По словам травматолога больницы Кирилла Кулешова, врачи рассматривали различные методики лечения, в итоге было решено сконструировать аппарат для восстановления кистей рук самостоятельно.

«За основу был взят принцип аппарата Илизарова, для изготовления самой конструкции потребовалось применение инженерных и слесарных навыков. Приобрел необходимые металлические расходные материалы, на станке их обработал и придал необходимую форму для создания аппарата. Затем тщательная дезинфекция и стерилизация. Для установки конструкции была проведена операция по пересечению сросшихся неправильно костей, затем был наложен сконструированный аппарат для восстановления их естественной длины и оси», — рассказал врач.

Как пояснил Кулешов, одного из бойцов ждет вторая операция по замещению части отсутствующей кости для полного восстановления кисти. У второго бойца поврежденный участок успешно замещается собственной костной тканью.

В Минздраве отмечают, что разработка пермских врачей доказала свою эффективность - контрольные исследования показывают, что у обоих бойцов кости обретают анатомическую форму. Специалисты говорят о положительной динамике пациентов и дают обнадеживающие прогнозы на восстановление функциональности кистей.