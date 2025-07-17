Ученые выявили неожиданный признак психоза

Ученые из Университета Индианы выяснили, что у людей с ранним психозом снижена сила ручного хвата — способность крепко удерживать предметы в сжатой кисти. Результаты исследования опубликованы в American Journal of Psychiatry (AJP).

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Авторы проанализировали данные функциональной МРТ в состоянии покоя и показатели силы хвата у 51 здорового добровольца и 89 пациентов с ранним психозом. Психоз представляет собой тяжелое психическое расстройство, при котором нарушается восприятие реальности. Оно может проявляться галлюцинациями, бредовыми идеями, эмоциональной лабильностью, снижением интереса к повседневной жизни, повышенной тревожностью, расстройствами сна и аппетита.

Исследование показало, что снижение силы хвата связано не только с физическим состоянием, но и с изменениями нейронных связей в головном мозге. У пациентов с психозом была зафиксирована более слабая активность в цепях, соединяющих переднюю поясную кору, сенсомоторную область и мозжечок. Чем выраженнее были эти нарушения, тем ниже оказывалось качество жизни и тем сильнее повышался риск прогрессирования заболевания.

По словам одного из авторов работы, доктора Мусса-Тукса, двигательные нарушения могут служить индикатором глубоких нейрональных изменений.

«Психоз — как горящий дом. Галлюцинации и бред — это дым, но лечить надо не дым, а огонь. Двигательные нарушения помогают найти, где началось возгорание», — отметил ученый.

По мнению ученых, показатель силы хвата может стать простым и доступным биомаркером нарушений, позволяющим выявлять патологию на ранних этапах. Кроме того, методы нейростимуляции, в частности транскраниальная магнитная стимуляция, потенциально способны восстановить нарушенные связи между ключевыми зонами мозга и тем самым улучшить клиническое состояние пациентов.