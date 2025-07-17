Создана модель для изучения синдрома Синглтона-Мертена

Ученые Института цитологии РАН (ИНЦ РАН) и НМИЦ им. В. А. Алмазова разработали первую клеточную модель для изучения механизмов развития редкого генетического заболевания - синдрома Синглтона-Мертена. В перспективе она может использоваться для поиска методов терапии данной патологии, сообщили ТАСС в пресс-службе ИНЦ РАН.

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«Нам впервые удалось получить индуцированные плюрипотентные стволовые клетки из крови пациента с синдромом Синглтона-Мертена, у которого возникла множественная кальцификация сосудов уже в раннем возрасте вследствие мутации в одном из генов. Из этого материала мы затем получили линию репрограммированных клеток с генетическим заболеванием, из которой мы можем дифференцировать (то есть получать производные) с различными характеристиками», — привели в пресс-службе слова заведующей Лабораторией регенеративной биомедицины ИНЦ РАН Анны Малашичевой.

Уточняется, что синдром Синглтона-Мертена - редкое генетическое заболевание, которое характеризуется аномальной кальцификацией - опасным отложением солей кальция в клетках сердца, сосудов и других органов. В силу того, что данное заболевание проявляется нечасто, ранее не существовало научных клеточных моделей для его изучения.

По данным пресс-службы, редкий пациент был найден при поддержке специалистов НМИЦ им. В. А. Алмазова, где и был собран биологический материал. Затем ученые ИНЦ РАН выделили из крови клетки, несущие ядра, внесли в них четыре гена и репрограммировали - получили образцы, которые соответствуют клеткам очень раннего эмбриона. Благодаря специальному оборудованию и профильным специалистам полученная клеточная модель может храниться сколько угодно и использоваться для изучения механизмов синдрома Синглтона-Мертена.

«Собранные клетки позволяют нам глубже изучить механизм патологической кальцификации, а это, в свою очередь, помогает нам в поисках терапии, которая будет способна затормозить патологию», — пояснила Малашичева.

В исследовании приняли участие ученые ИНЦ РАН, а также Научного центра мирового уровня "Центр персонализированной медицины", в создании которого приняли участие НМИЦ им. В. А. Алмазова, а также Институт экспериментальной медицины.