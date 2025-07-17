Дефицит селена оказался крайне вредным для организма

Российские ученые в составе международной группы выяснили, что дефицит селена усиливает разрушительное воздействие токсина Т-2, который проникает в организм человека через зерновые культуры и вызывает воспаление, нарушает работу клеток, разрушает хрящевую ткань, а также поражает внутренние органы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Сеченовского университета.

Микотоксин Т-2 выделяется патогенными грибами Fusarium, которые заражают зерновые культуры. Он вызывает воспаление, нарушает работу клеток, усиливает окислительный стресс, разрушает хрящевую ткань и поражает внутренние органы - печень, почки, сердце и нервную систему.

"Результаты показали, что дефицит селена усиливает разрушительное воздействие Т-2 посредством усугубления окислительного стресса, воспаления, нарушения функции митохондрий, а также развития ферроптоза - формы клеточной гибели, связанной с избыточным накоплением железа внутри клеток. И, напротив, достаточное поступление селена приводило к активации продукции селенопротеинов, обладающих антиоксидантным действием, а также снижало уровень воспалительных цитокинов, тормозило гибель хондроцитов и разрушение межклеточного матрикса. Также отмечается, что в ряде экспериментов селен подавлял синтез самого Т-2 у грибов Fusarium", - говорится в сообщении.

Проанализировав более 200 научных работ, ученые выяснили, что селен влияет на экспрессию некодирующих РНК, в первую очередь микроРНК, связанных с воспалением и разрушением суставных тканей. А также проявляет защитные свойства в отношении печени, почек, сердца, мозга и даже микробиоты кишечника, снижая выраженность системного воспаления и окислительного стресса.

"Имеющиеся литературные данные позволяют предположить, что нормализация обеспеченности организма селеном может являться одним из эффективных подходов к лечению не только болезни Кашина-Бека, но и других заболеваний, обусловленных воздействием микотоксина Т-2 и его метаболитов", - отметил доктор медицинских наук, главный научный сотрудник лаборатории молекулярной диетологии Алексей Тиньков, чьи слова приводит пресс-служба.

В исследовании приняли участие специалисты из России, Китая, Бразилии и США. Работа проводилась при поддержке гранта РНФ №24-45-00073, результаты были опубликованы в журнале Chemical Research in Toxicology.