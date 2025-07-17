В Мордовии создали материал для регенерации нервов

Уникальный материал для регенерации поврежденных соматических нервов и протезирования кровеносных сосудов создали молодые ученые Мордовского госуниверситета. Соматическими называют нервы, которые связывают центральную нервную систему (головной и спинной мозг) с кожей, скелетными мышцами и суставами, обеспечивая связь между мозгом и телом для осознанных действий и восприятия внешнего мира.

Как рассказали в университете, полностью биосовместимый трубчатый биокомпозит из бактериальной целлюлозы не имеет аналогов в мире. А значимость его высока. По словам разработчиков, повреждения соматических нервов - наиболее частая причина утраты трудоспособности. Объясняется это их ограниченными способностями к восстановлению. Существующие сегодня методы лечения не могут обеспечить выживание нервных клеток и рост нейритов (отростков нервной клетки, проводящих импульс от нее к органам и другим нервным клеткам. - Прим. ред.). А это - ключевые факторы регенерации нервов.

Повреждения соматических нервов - частая причина утраты трудоспособности - Такой недостаток может быть компенсирован использованием биокомпозиционных материалов, которые обеспечивают регенерацию нервов в месте повреждения, - рассказала заведующая научно-исследовательской лабораторией "Биокомпозиционные материалы для получения кондуитов по восстановлению поврежденных нервов и сосудов" факультета биотехнологии и биологии МГУ им. Огарева Марина Парчайкина.

Биокомпозиционные материалы обеспечивают регенерацию нервов в месте повреждения

В прошлом году одна из кафедр факультета выиграла проект Министерства науки и высшего образования России на создание новой молодежной лаборатории по этой теме. В рамках проекта под руководством профессора Виктора Ревина была создана уникальная технология получения многофункциональных, полностью биосовместимых трубчатых структур на основе бактериальной целлюлозы. Они показали большой потенциал применения в качестве хирургических конструкций для направленного роста нерва, рассказала Марина Парчайкина. Конструкции ускоряют процесс заживления и возвращают нервным волокнам утраченную функцию.

Кроме того, исследователям удалось на основе бактериальной целлюлозы получить гидрогели. Они содержат физиологически активные соединения, стимулирующие регенеративные процессы при повреждении соматических нервов. Использование инновационных подходов для предотвращения гибели нервных клеток позволит разработать препараты нового поколения.

На следующем этапе планируется завершить клинические испытания биосовместимых аналогов кровеносных сосудов разного диаметра.