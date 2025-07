Назван неожиданный триггер хронической боли

Ученые из Университета здравоохранения Аризоны выяснили: нехватка ряда витаминов и минералов может быть связана с повышенным риском появления хронической боли. Исследование, опубликованное в Pain Practice, впервые в крупном масштабе использовало подход прецизионной медицины, сравнив показатели микроэлементов у людей без боли, с умеренной и с тяжелой хронической болью.

Анализ данных из национальной базы All of Us показал, что у людей с хронической болью значительно чаще встречаются дефициты витамина D, B12, фолата и магния. Чем ниже уровень этих веществ, тем выше вероятность развития выраженного болевого синдрома. Для мужчин также выявили связь между хронической болью и низким уровнем витамина C.

Исследователи отмечают, что пока речь идет о корреляции, а не о доказанном механизме, но такая информация может стать основой для разработки индивидуальных схем питания и профилактики хронической боли. Улучшение баланса микроэлементов может со временем помочь снизить выраженность боли и уменьшить потребность в обезболивающих препаратах.

Ранее ученые выяснили, что прием известного препарата, применяемого против хронической боли в пояснице, может быть связан с деменцией и когнитивными нарушениями. У пациентов, получивших шесть и более рецептов на габапентин, риск развития деменции возрастал на 29 процентов, а риск появления легких когнитивных нарушений — на 85 процентов.