Назван неожиданный фактор риска деменции

Ученые из США выяснили, что долговременное воздействие стресса может существенно ускорить ухудшение памяти и мышления с возрастом. Об этом сообщает портал The Conversation.

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Исследователи подчеркивают: стресс — это не только про эмоции. Он влияет на сон, физическую активность, питание и даже социальные связи — все те сферы, которые напрямую связаны с риском деменции. Например, одиночество делает человека более уязвимым как с психологической, так и с физической точки зрения. Недостаток сна и малоподвижный образ жизни, в свою очередь, ухудшают способность справляться со стрессом, образуя замкнутый круг.

Хотя рекомендации по профилактике деменции обычно включают физические упражнения, питание и активное общение, хронический стресс в них почти не упоминается. И это, считают ученые, серьезный пробел. Особенно если учесть, что люди с низким доходом или те, кто живет в социально неблагополучных районах, сталкиваются с более высоким уровнем стресса и при этом имеют меньше ресурсов для его преодоления.

К счастью, есть способы улучшить ситуацию. Даже небольшие изменения в образе жизни — регулярные прогулки, дополнительные контакты с близкими, качественный сон и забота о психическом здоровье — могут со временем снизить риски. Простой совет: добавьте одно социальное взаимодействие в день — например, короткий разговор с соседом или продавцом. Это уже дает эффект.

Авторы также призывают включать борьбу со стрессом в городскую и трудовую политику. Безопасные, «прогуливаемые» районы, доступ к образовательным и культурным мероприятиям, поддержка на работе — все это помогает людям старшего возраста оставаться активными и когнитивно здоровыми. Даже небольшое отодвигание момента развития болезни Альцгеймера позволяет повысить качество жизни.