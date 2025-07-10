Найден способ лечить болезни печени без операций

Британские исследователи из Бирмингемского университета разработали новый подход к лечению заболеваний печени, который может стать альтернативой пересадке органа. Они предложили использовать особую «липкую» оболочку из природных сахаров, чтобы улучшить приживление клеточной терапии в поврежденной ткани печени. Работа опубликована в журнале Communications Biology (ComBio).

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Гепатические прогениторные клетки способны восстанавливать печень, но ранее их эффективность ограничивалась тем, что они плохо прикреплялись к ткани органа. Ученые нашли решение: покрыть клетки полисахаридами — например, гиалуроновой кислотой или альгинатом. Это покрытие не повреждает клетки и не мешает их функциям — они по-прежнему могут превращаться в полноценные клетки печени и выполнять свои задачи, включая синтез белков.

Оказалось, покрытые клетки гораздо лучше прикрепляются к микротканям печени и клеткам эндотелия, выстилающим сосуды. Более того, покрытие стимулирует выработку интегринов — белков, которые отвечают за прикрепление клеток и взаимодействие с окружающей средой. Само покрытие временное и исчезает после того, как клетки успешно «оседают» в новом месте.

«Сегодня пересадка печени — это единственный выход для многих пациентов с тяжелыми формами заболеваний, но донорских органов катастрофически не хватает. Наша технология может стать более доступной и менее травматичной альтернативой», — объяснила ведущий автор исследования доктор Мария Кьяра Арно.

Команда также планирует исследовать, как покрытие влияет на иммунный ответ организма, и рассматривает возможность применения метода к другим типам клеток. Новая технология может стать важным шагом в развитии клеточной терапии не только для печени, но и для других органов.