Когда сыр может вызвать кошмары

Известно, что употребление сыра может вызвать тошноту при проблемах с усвоением лактозы. Новое же исследование показало, что существует связь между рационом питания человека, качеством его сна и сновидениями. Его результаты были опубликованы в журнале Frontiers in Psychology.

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В рамках новой научной работы эксперты опросили 1082 студента колледжей в Канаде. Участники рассказывали о своих привычках в еде, качестве сна, физическом и психическом здоровье, частоте сновидений, осознанных сновидениях и частоте кошмаров, а также о том, влияет ли, по их мнению, диета на сновидения и качество сна.

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Выяснилось, что у более 40% испытуемых качество сна зависело от того, что и когда они ели. Чаще всего с плохим сном были связаны молочные продукты и сладости, а с хорошим сном фрукты, овощи, травяные чаи.

При этом всего 5,5% людей считали, что диета влияет на их сновидения. Эта группа была сильнее склонна к непереносимости глютена и пищевой аллергии.

После анализа данных учёные также обнаружили сильную связь между интенсивностью кошмаров, пищевой аллергией и непереносимостью лактозы. Те, кто считал, что диета может ухудшить качество их сна, с большей вероятностью страдали непереносимостью лактозы. Объяснить это можно тем, что такая непереносимость вызывает желудочно-кишечные симптомы, связанные с кошмарами.

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