Стволовые клетки могут помочь в борьбе с развитием ХОБЛ

Регенеративная медицина может стать средством замедления прогрессирования хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Такое мнение на полях Открытой недели науки БРИКС+ высказал ТАСС член-корреспондент РАН Кирилл Зыков, заместитель директора по научной и инновационной работе НИИ пульмонологии ФМБА России.

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) - заболевание, которое в развитых странах стоит на третьем месте по смертности после инфаркта миокарда и онкозаболеваний (в первую очередь, рака легкого).

Хронические симптомы появляются вследствие развития нарушений со стороны дыхательных путей или альвеол и включают в себя одышку, кашель и выделение мокроты. ХОБЛ развивается постепенно, из-за чего многие пациенты долгое время не замечают проблем.

"Основная задача сейчас заключается не только в поиске методов симптоматического лечения, но и в разработке путей замедления прогрессирования ХОБЛ. Пока единственный высокоэффективный способ замедления развития заболевания - это отказ от курения или воздействия других внешних ингаляционных факторов. Перспективы регенеративных технологий (включая применение стволовых клеток) для лечения ХОБЛ мне кажутся очень обнадеживающими", - сказал Зыков.

"Ремонт" силами организма

Основная идея в том, чтобы использовать собственные "ремонтные" возможности организма, уточнил он. Стволовые клетки (особенно мезенхимальные) или другие специальные клетки теоретически могут заселять поврежденные легкие и способствовать восстановлению самой ткани - заживлять стенки альвеол (воздушных мешочков) и мелких дыхательных путей, которые повреждаются при ХОБЛ, допустил Зыков.

"Это принципиально отличается от нынешних методов, которые лишь снимают симптомы (одышку, воспаление), но не восстанавливают утраченное. Уже есть обнадеживающие результаты экспериментов на животных, показывающие уменьшение эмфиземы и воспаления [в экспериментах с клетками]. При этом надо отметить, что путь к широкому применению еще очень длинный. Главная проблема - создать в больных легких "хорошие условия" для приживления и работы введенных клеток, так как хроническое воспаление и разрушенная структура ткани им сильно мешают", - пояснил член-корреспондент РАН.

Сегодня исследователи работают над комбинированными подходами в борьбе с ХОБЛ, например, сначала подавляют воспаление стандартными или новыми методами, а затем вводят клетки или стимулируют собственные стволовые клетки пациента специальными сигнальными веществами.

"Хотя до массового применения еще далеко, исследования активно ведутся, и цель - не просто замедлить ХОБЛ, а дать шанс на реальное восстановление легких", - заключил ученый.

Неделя науки в Бразилии

Открытая неделя науки БРИКС+ проходит в рамках международного фестиваля "Наука 0+" в Рио-де-Жанейро с 30 июня по 7 июля в преддверии саммита БРИКС. Ее организаторами выступают Минобрнауки России, МГУ имени М. В. Ломоносова при поддержке РАН, а также правительство штата, мэрия города и Федеральный университет Рио-де-Жанейро.

В течение недели в Бразилии пройдут международный форум научных коммуникаторов, выставка "Наука в лицах", акция "Ученые - в школы", день инноваций и фестиваль, популяризирующий исследовательскую сферу, с научными шоу, кинопоказами и мастер-классами. В рамках лекционной программы несколько десятков ученых из России, Белоруссии, Китая, Бразилии и других стран расскажут об актуальных научных исследованиях в области искусственного интеллекта, квантовых технологий, БПЛА, биомедицины.

Международный фестиваль "Наука 0+" (Nauka 0+) проводится с 2006 года по инициативе ректора МГУ Виктора Садовничего. Сегодня он входит в число самых масштабных просветительских проектов в сфере популяризации науки в мире. В 2025 году фестиваль пройдет в десяти странах.

"Наука 0+" является ключевым событием Десятилетия науки и технологий в России, объявленного в 2022 году президентом РФ. Открытые недели науки стран БРИКС (BRICS science week 0+) и Открытые недели науки российских городов (Open science week 0+) входят в число мероприятий федерального проекта "Популяризация науки и технологий" госпрограммы "Научно-технологическое развитие РФ".

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