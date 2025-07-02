Создан сенсор для подбора оптимальной дозы терапии от рака

Исследователи из России разработали высокоточный сенсор на основе ДНК, оксида графена и полимерного красителя, который позволяет определять содержание антрациклиновых противоопухолевых препаратов в биологических образцах. Такая разработка позволит врачам подбирать оптимальную дозу химиотерапии для каждого пациента, сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).

"Разработанный нами сенсор прост в использовании и позволяет проводить анализ без сложного оборудования, что важно для медицинской диагностики. Он позволит врачам оперативно корректировать дозу противоопухолевых препаратов при лечении онкологических заболеваний и снизить риск осложнений", - пояснила доцент Казанского федерального университета (КФУ) Анна Порфирьева, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.

Как отмечают ученые, существующие противораковые препараты на базе антрациклинов обладают высоким уровнем эффективности, однако при этом для них также характерны сильные побочные эффекты. В частности, чрезмерно большая доза этих лекарств может способствовать развитию сердечной недостаточности и других нарушений работы системы кровообращения.

На этот момент у врачей нет удобных методов подбора оптимальной дозировки этих препаратов, так как для этого требуется трудоемкая и дорогостоящая жидкостная хроматография или другие методы определения концентрации антрациклиновых препаратов в организме. Российские ученые разработали сенсор, который позволяет решать эту задачу с минимальным расходованием средств и ресурсов медучреждений.

Созданный учеными датчик представляет собой композитный материал, состоящий из оксида графена и красителя полипрофлавина, способного взаимодействовать с ДНК. Его исследователи нанесли на электроды и встроили внутрь этого композита молекулы ДНК, способные связываться с различными антрациклиновыми препаратами. Электрические характеристики электродов сильно меняются в том случае, если молекулы этих лекарств вступают в контакт с цепями ДНК, что позволяет выявлять их присутствие в образцах.

Проведенные исследователями опыты на биообразцах с заранее известной концентрацией трех противораковых средств - доксорубицина, эпирубицина, идарубицина - показали, что созданный ими ДНК-сенсор способен выявлять эти антроциклины в сверхмалых концентрациях. Как отмечают исследователи, это позволит уже в ближайшее время использовать их для подбора оптимальной терапии для пациентов после завершения всех испытаний.