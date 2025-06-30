Как манго поможет контролировать уровень сахара в крови

Согласно результатам нового исследования, опубликованного в журнале Nutrients, ежедневное употребление тропических фруктов может помочь улучшить чувствительность к инсулину и контролировать уровень сахара в крови. При этом вес вы не наберёте.

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В новом исследовании, финансируемом Национальным советом по манго, приняли участие 48 мужчин в возрасте от 20 до 60 лет. Все добровольцы имели избыточный вес или ожирение, а также хроническое неспецифическое воспаление.

Участников разделили на две группы. Одна в течение четырёх недель съедала две чашки манго (около 100 ккал) ежедневно, а вторая получала аналогичное количество фруктового льда со вкусом манго.

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В конце исследования у мужчин, которые ели свежее манго, были ниже концентрации инсулина натощак, улучшилась резистентность к инсулину, был лучше контроль глюкозы в крови. Кроме того, состав тела и масса тела этих участников оставались стабильными, а те, кто ел лёд, набрали немного веса.

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