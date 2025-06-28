Разработан «полевой» экспресс-тест на туберкулез

Молекулярные биологи из США и Эсватини создали тест-систему на туберкулез, способную за четыре часа выявлять инфекцию с точностью 92-93% и при этом способной работать в полевых условиях без доступа к электричеству или профессиональным медработникам. Ее разработка позволит улучшить диагностику туберкулеза в странах Африки, сообщила пресс-служба американского Университета Тулейна.

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«Перед нами стояла задача создать тест на туберкулез, который можно было бы провести в любом месте и быстро получить точный результат. Уже существующие тесты на туберкулез, основанные на базе интерферонов-гамма, отличаются высокой стоимостью и при этом их проведение требует доступа к лабораториям, из-за чего они бывают недоступными для сообществ с ограниченными ресурсами»‎, — пояснил профессор Тулейнского университета (США) Тони Ху, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечают исследователи, в 2014 году Всемирная здравоохранительная организация сформулировала Стратегию по полной ликвидации туберкулеза (ETBS), в рамках которой к 2035 году планируется снизить заболеваемость туберкулезом на 90% и полностью искоренить эту болезнь к 2050 году. Одним из главных препятствий для решения этой задачи является то, что сейчас для выявления туберкулеза нужны или дорогостоящие тесты на базе интерферонов гамма, или доступ к медикам, способным провести классическую реакцию Манту.

И то, и другое представляет большую проблему для стран Африки, во многих из которых ситуация усугубляется высокой распространенностью ВИЧ. Вирус иммунодефицита одновременно делает его носителей более уязвимыми к туберкулезу, а также при этом он значительным образом снижает точность интерферон-гамма тестов, так как ВИЧ уничтожает иммунные клетки, вырабатывающие эти молекулы.

Ученые из США и Эсватини обошли эту проблему, создав тест, который выявляет инфекцию по реакции других типов иммунных клеток, так называемых CD8-лимфоцитов, на белки туберкулезной палочки. Созданный ими тест представляет собой биочип - набор каналов и емкостей, выточенных на поверхности пластины из прозрачного пластика. При добавлении образцов крови в этот чип в нем запускается серия реакций, которая "проталкивает" пробу через все каналы и подсвечивает иммунные клетки, взаимодействующие с белками возбудителя туберкулеза.

Весь процесс тестирования, как отмечают профессоры, занимает около четырех часов, что в разы быстрее общепринятых методик диагностики туберкулеза, и при этом новый экспресс-тест позволяет выявить инфекцию с вероятностью 92-93% и у носителей ВИЧ. Это значительно выше 67%, характерных для тестов на базе интерферонов-гамма, что позволит уже в ближайшее время значительно повысить качество наблюдений за распространением туберкулеза в тех странах Африки, где носителями ВИЧ является значительная часть населения, подытожили биологи.

О туберкулезе

Туберкулез, наряду с раком, ишемией, инсультами и инфарктами, остается одной из главных причин смертности населения Земли. До появления лекарств и прививок от туберкулеза в начале прошлого столетия, эта болезнь уносила жизни тысяч и миллионов людей каждый год. В последние годы медики начали фиксировать появление стойкости у палочки Коха к действию изониазида и других широко используемых лекарств от туберкулеза. Это заставляет ученых искать новые способы диагностики и борьбы с этой инфекцией.