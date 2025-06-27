Как зеленый чай помогает снизить кровяное давление

Зелёный чай помог снизить кровяное давление
Обычно высокое кровяное давление не имеет никаких симптомов. Но если это состояние не лечить, то оно может повредить органы, повысить риск возникновения инсульта, болезней сердца, хронической болезни почек.
Учёные из Ирана и Невадского университета провели исследование, чтобы узнать, как зелёный чай влияет на кровяное давление. Результаты этой работы опубликованы в журнале Blood Pressure.
Формы зелёного чая, которые эксперты изучили, включали листья зелёного чая, экстракт зелёного чая, эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG), катехины зелёного чая.
Специалисты обнаружили, что регулярное употребление зелёного чая в разных формах связано со снижением систолического (верхнее число) и диастолического (нижнее число) артериального давления на 1 мм рт. ст. Учёные в целом пришли к выводу, что зелёный чай может быть дополнительным компонентом лечения высокого кровяного давления, но не должен заменять то, что рекомендуется принимать при гипертонии.
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