В России создали новый материал для лечения остеопороза

Новый подход для лечения сложных случаев остеопороза, требующих замены фрагмента кости, разрабатывают ученые Томского государственного университета (ТГУ) и Технологического университета имени Шарифа (Иран). Для этого химики создали многослойный биоматериал, который будет имплантироваться пациентам, при этом не только закрывать дефект костной ткани, но и препятствовать дальнейшему развитию заболевания, сообщили ТАСС в пресс-службе ТГУ.

По словам ученых, основным действующим веществом для лечения остеопороза является золедроновая кислота. Однако как все кислоты в большой концентрации оно токсично. Для решения этого вопроса ученые ТГУ создали специальный материал.

"Наша цель - во-первых, доставить кислоту в нужную точку, во-вторых, сделать так, чтобы она высвобождалась постепенно и именно в той дозе, которая не навредит организму, но будет тормозить дальнейшее развитие остеопороза. Для этого мы используем биологический контейнер - супрамолекулы кукурбитурила, которые были получены ранее на базе химического факультета", - говорит исполнитель проекта, научный сотрудник кафедры природных соединений фармацевтической и медицинской химии ХФ ТГУ Дарья Лыткина.

Далее молекулы, наполненные золедроновой кислотой, сажают на биостекло, которое выступает накопителем, и уже его помещают сверху на полимерный скаффолд (каркас). За счет этого материал приобретает улучшенную биосовместимость с родными тканями пациента и будет дополнительно стимулировать образование новых клеток - остеобластов.

"Финальный этап работы над материалом - это его размещение на полимерном скаффолде, который будет напечатан на 3D-принтере. Этим занимаемся и мы сами, и наши коллеги из Технологического университета имени Шарифа, где медицинское материаловедение находится на высоком уровне. В конечном итоге получается костный имплант, который будет не просто закрывать дефект после удаления фрагмента разрушенной ткани, но и оказывать лечебное воздействие", - сказала Лыткина.

В пресс-службе отметили, что на каждом этапе разработки материала проводится тестирование на клеточных культурах. Это дает химикам необходимую информацию, которая помогает подбирать нужные параметры производства и регулировать функциональные свойства материала. Исследования поддержаны международным грантом РНФ.