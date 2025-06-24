Пересадка кала оказалась небезопасна

Терапия микроорганизмами из фекальных масс, которую также называют пересадкой кала, оказалась не так безопасна, как ранее предполагали врачи. Об этом рассказал ученый-микробиолог из университета Чикаго, исследовавший эту тему, Орландо ДеЛеон, сообщает HuffPost.

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Эксперт указал, что в ходе исследования на мышах он оценил долгосрочные последствия необычной процедуры и выявил риски, которые ранее не принимали во внимание. В частности выяснилось, что микроорганизмы, которые в норме должны находиться только в прямой кишке, после трансплантации донорских фекальных масс оказывались в других отделах кишечника. По словам ДеЛеона, это меняло обмен веществ и нарушало работу кишечника.

Микробилог подчеркнул, что анатомия мышей и человека отличаются, поэтому у людей эффект может быть иной. Кроме того, пока не ясно, к каким именно последствиям может привести наличие микробиоты в несвойственных ей отделах кишечника. Тем не менее специалист настаивает, что полученные им данные дают сигнал, что нельзя бездумно проводить трансплантацию фекалий, так как могут быть серьезные последствия, о которых пока неизвестно.

ДеЛеон отметил, что пересадка фекальной микробиоты считается безопасным и эффективным методом восстановления кишечной микробиоты. К примеру, этот метод используется для лечения некоторых вирусных инфекций.

Ранее известная российская телеведущая Елена Летучая рассказала, что купила пакет кала для процедуры трансплантации фекальной микробиоты. По ее словам, таким образом она вместе со съемочной группой проверяла клиники, предлагающие проведение этой процедуры.