Причину смертельных бактериальных инфекций нашли в морепродуктах

Американские ученые из Университета Джорджии обнаружили гены устойчивости к колистину — одному из самых сильных антибиотиков — в бактериях, содержащихся в импортных креветках и гребешках. Открытие показало новый путь появления смертельно опасных и неизлечимых бактериальных инфекций. Исследование опубликовано в научном журнале mSphere.

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Колистин, используемый только в крайних случаях при инфекциях, устойчивых ко всем другим препаратам, постепенно теряет эффективность из-за появления мобильных генов устойчивости (mcr). Эти гены способны передаваться между разными бактериями через плазмиды — подвижные фрагменты ДНК.

Исследователи проанализировали образцы морепродуктов, купленных на рынках Атланты, и впервые выявили в них бактерии с генами mcr. Примечательно, что в местных морепродуктах таких патогенов не обнаружили.

Проблема усугубляется тем, что во многих странах колистин десятилетиями применяли в животноводстве, что способствовало распространению резистентности. Сейчас, когда этот антибиотик вновь стал критически важным для медицины, его эффективность снижается из-за неконтролируемого использования в сельском хозяйстве.

Устойчивость к противомикробным препаратам уже губит сотни тысяч людей ежегодно. Обнаружение mcr-генов в пищевых продуктах свидетельствует, что эта угроза может проникать в организм человека не только через больничные инфекции, но и с обычной едой.