VR ускорит восстановление после инсульта

Использование виртуальной реальности (VR) в реабилитации пациентов, перенесших инсульт, может способствовать улучшению подвижности рук. К такому выводу пришла международные исследователи, проанализировав данные более 190 клинических исследований с участием более 7 тысяч человек. Обновленный обзор был опубликован в базе данных Cochrane.

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Авторы работы из Австралии, Канады и США сравнили эффективность обычной терапии с использованием VR и без него. Наибольший эффект был замечен тогда, когда виртуальная реальность дополняла стандартный уход, увеличивая общее время занятий. Это в свою очередь приводило к более заметному восстановлению функций рук.

В исследованиях применялись как простые экранные игры, так и более сложные шлемы виртуальной реальности, разработанные специально для медицинских целей. Тем не менее, большинство тестов проводилось с использованием недорогих и базовых VR-систем.

Кроме улучшения подвижности, VR может помогать в восстановлении равновесия и снижении ограничений в повседневной активности. Однако влияние на общую подвижность, участие в социальной жизни и качество жизни пока недостаточно изучено.

Технология позволяет моделировать повседневные ситуации, такие как поход в магазин или переход дороги, что делает ее потенциально полезной для отработки действий, опасных в реальности. При этом серьезных побочных эффектов от использования VR выявлено не было.