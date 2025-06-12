Эксперт: ИИ скоро может стать обязательным помощником врача в России

Переход от добровольного применения диагностических алгоритмов к обязательной валидации медицинских заключений с помощью искусственного интеллекта произойдет в России уже в ближайшие годы, наша страна является одним из мировых лидеров в области внедрения ИИ во врачебную практику. Такое мнение выразил ТАСС генеральный директор фонда Digital Evolution Ventures, один из ведущих российских экспертов в области современных технологий Евгений Кузнецов.

"Чувствительность ИИ-систем при анализе КТ легких и маммографий уже превосходит среднестатистического специалиста на 5-10 процентных пунктов. Московский эксперимент опередил практически всех в части внедрения ИИ в практическое здравоохранение крупного города и продемонстрировал высокий потенциал лидерства России в этой области. В ближайшие годы ИИ может стать в России обязательным помощником медика", - подчеркнул эксперт.

По его словам, в мире этот процесс также активно развивается и, согласно совместным исследованиям Академии медицинских наук КНР и университета Цинхуа, Китай введет норматив "второго мнения" алгоритма для врача со следующего года, Европа подтянется к 2027, а США - к 2028-2029 годам.

Кузнецов рекомендует российским вузам включать в базовые программы медицинских и инженерных специальностей модули по взаимодействию с агентами.

"Будущий врач должен стать и клиницистом, и архитектором цифровой диагностики, отвечая за конфиденциальность данных и справедливость алгоритма", - считает он.

На первом этапе, по мнению эксперта, ответственность за итоговый диагноз должна быть разделена: подпись врача сохраняется, а в карте пациента фиксируется отметка о результатах ИИ-анализа.