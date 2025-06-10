Разработан ИИ-навигатор для слабовидящих людей

Навигатор с искусственным интеллектом для распознавания препятствий, который поможет незрячим и слабовидящим людям ориентироваться на местности, разработали в Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ). Для работы с системой, которая отличается от аналогов возможностью работать в офлайн-режиме, требуется лишь телефон, сообщили в пресс-службе вуза.

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«Человек загружает разработанную нами программу, включает камеру и закрепляет гаджет на груди. Дальше работает специально обученная нейросеть. Из видеопотока кадров ИИ распознает обстановку, расстояние до потенциально опасных объектов и звуком оповещает об этом пользователя», — рассказал один из авторов проекта Егор Авдеев.

Для распознавания объектов разработчики используют модель сверточной нейронной сети, которую обучают на вручную размеченных данных. ИИ умеет предупреждать об объектах на расстоянии около пяти метров, чтобы не перегружать пользователя информацией, а также реагировать на неожиданно появившиеся препятствия, такие как машины или закрывшиеся ворота, - приложение обрабатывает кадры за 300 мс. От отечественных и зарубежных аналогов разработка отличается тем, что способна работать в офлайн-режиме и не содержит рекламы и платной подписки.