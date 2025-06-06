Иммуногенность РНК-вакцин повысили

Американские молекулярные биологи выяснили, что добавление "инструкций" по сборке молекул белка IL-12 в РНК-вакцины от коронавируса и других болезней значительно повышает эффективность их действия на Т-клетки и другие компоненты клеточного иммунитета. Об этом сообщила пресс-служба Университета штата Пенсильвания (UPenn).

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«Главное практическое следствие этого открытия заключается в том, что оно позволит нам уменьшить дозировку вакцины и снизить частоту ревакцинации. Все это должно благотворно сказаться на вероятности появления побочных эффектов, связанных с приемом РНК-вакцин. Также мы надеемся, что этот подход позволит нам повысить эффективность противораковых препаратов на базе РНК», — заявил научный сотрудник UPenn Энтони Фан, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечают Фан и его коллеги, за последние несколько лет ученые создали большое число прототипов вакцин и генных терапий на базе фрагментов так называемой матричной РНК. Они заставляют клетки человека вырабатывать определенные белки и другие молекулы, которые стимулируют развитие иммунитета к определенным вирусам или же способствуют уничтожению раковых клеток или подавлению патогенных процессов в разных органах.

Как правило, подобные молекулы РНК упакованы в специальные жировые частицы, сохраняющие стабильность в кровотоке и способные проникать внутрь человеческих и животных клеток. Помимо жировых молекул эти наноструктуры содержат вещества, повышающие структурную стабильность "упаковки", а также стимулирующие иммунную реакцию.

Фан и его коллеги заинтересовались, можно ли внедрить в РНК-вакцины белок IL-12, который играет важную роль в активации Т-клеток, связанных с работой клеточного иммунитета. Чем больше этого пептида вырабатывает организм во время болезни, тем чаще Т-клетки вырабатывают долговременную память на эту инфекцию. Ученые попытались воспроизвести этот процесс, добавив в матричную РНК вакцин две последовательности, кодирующие молекулу IL-12.

Последующие опыты на мышах показали, что эта модификация действительно заставляла Т-клетки грызунов активнее реагировать на вакцину и вырабатывать более сильную реакцию на ковид, микробов-листерий и другие патогены, чем это делают обычные РНК-вакцины. Схожего эффекта ученые добились и при опытах с вакцинами, нацеленными на борьбу с меланомой. Это говорит о возможности использования белка IL-12 для повышения эффективности РНК-терапии рака, подытожили Фан и его коллеги.