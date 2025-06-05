Студент разработал программу для анализа работы сердца и легких

В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения сообщили, что студент вуза Максим Барсуков создал программное обеспечение (ПО) для комплексного исследования сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Разработка уже прошла испытания с участием более 100 человек.

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Особенность программы — способность анализировать состояние пациента не только в покое, но и при различных нагрузках. Это позволяет отслеживать, как сердце и сосуды реагируют на физическую активность, стресс или изменение положения тела. Система фиксирует изменения частоты сердечных сокращений, артериального давления и распределения кровотока.

В пресс-службе отметили, что программа оценивает взаимосвязь между работой сердца, сосудов и дыхательной системы. Такой подход дает более точную картину состояния организма по сравнению с традиционными измерениями давления и пульса.

Сейчас программное обеспечение проходит процедуру регистрации в Роспатенте.