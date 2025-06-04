Исследователи узнали, как нехватка кислорода влияет на мозг у пожилых

Международная команда ученых выяснила, что с возрастом мозг становится особенно уязвим к кислородному голоданию, даже если его уровень снижен совсем незначительно. Работа опубликована в журнале Aging-US.

© Газета.Ru

Гематоэнцефалический барьер — это особая защита, которая не дает вредным веществам из крови проникать в мозг. Он помогает поддерживать чистую и безопасную среду для работы нейронов.

Исследователи изучали, как нехватка кислорода (гипоксия) влияет на состояние этого барьера у мышей разного возраста — от молодых до пожилых (от 2 до 23 месяцев, что примерно соответствует людям от 20 до 70 лет).

Даже при небольшом снижении кислорода (до 15%) у пожилых мышей начинались нарушения в защите мозга. У молодых такие изменения появлялись только при уровне 13%. Нарушения при этом были в 4–6 раз сильнее у самых старых животных, чем у молодых. Однако даже у мышей среднего возраста (эквивалент 40–50 лет у человека) уже наблюдалась повышенная чувствительность к нехватке кислорода.

Также было обнаружено, что у пожилых животных усиливается воспаление в мозге — один из ключевых признаков болезней вроде болезни Альцгеймера.

Это подтверждает, что с возрастом мозг становится уязвимее к даже легкому кислородному голоданию. Поэтому пожилые люди с заболеваниями дыхательной или сердечно-сосудистой системы чаще страдают от ухудшения памяти и когнитивных функций.

Авторы отметили: важно создавать новые методы защиты мозга пожилых людей, особенно тех, кто страдает хроническими заболеваниями или часто испытывает недостаток кислорода.