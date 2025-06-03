Ученые разработали наноматериалы для таргетной терапии

Наноматериалы, которые в перспективе могут применяться для очистки сточных вод и хвостохранилищ, а также перспективны в качестве бионаночастиц, применяемых в таргетной терапии заболеваний, получили в России. Информацию об этих свойствах удалось получить в ходе исследования ученых установки "Сибирский кольцевой источник фотонов", сообщили в пресс-службе СКИФ.

Ученые исследовали наноматериалы, синтезированные штаммами бактерий, которые относятся к микроорганизмам, способным ориентироваться вдоль силовых линий магнитного поля.

"Исследования показали, что материалы обладают уникальными магнитными характеристиками. Незначительные изменения в локальной атомной структуре этих материалов могут значительно влиять на такие параметры, как намагниченность насыщения и магнитная жесткость, открывая возможности для точной настройки магнитных свойств. Это может быть особенно важно при разработке функциональных материалов для биомедицинского применения, например в таргетной доставке лекарств или гипертермической терапии опухолей", - говорится в сообщении.

Также в результате исследований на источниках синхротронного излучения в установлено, что данный штамм образует наночастицы железосодержащих минералов с выраженными магнитными свойствами. Эти бактерии, живущие в шламах промышленных предприятий, действуют как биосорбенты, эффективно поглощая фосфор и формируя фосфорсодержащие минералы.

"Это подтверждает высокую перспективность использования в технологиях биологической очистки сточных вод и извлечения фосфора из промышленных отходов", - отметили в пресс-службе.

О СКИФ

"СКИФ" - это строящийся под Новосибирском уникальный источник синхротронного излучения, который представляет собой ускоритель, где частицы движутся по кольцу в вакууме почти со скоростью света, а мощные электромагниты придают им энергию и задают траекторию движения.

В конце 2024 года кабмин утвердил перенос сроков запуска синхротрона СКИФ в Новосибирской области на 2025 год. Ранее ввод установки, согласно указу президента РФ, был назначен на 31 декабря 2024 года. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников пояснил, что изменения в сроках реализации проекта связаны с тем, что некоторые системы для установки были разработаны российскими учеными с нуля в условиях отсутствия доступа к иностранному оборудованию.