Найден вред поцелуев для психики

Поцелуи могут негативно влиять на психику. Об этом пишет издание Daily Mail со ссылкой на исследование иранских ученых.

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В эксперименте приняли участие 268 пар молодоженов, в каждой из которых у одного из партнеров была диагностирована депрессия, повышенная тревожность или бессонница, а у другого — нет. Сразу после свадьбы каждый из добровольцев сдал образцы слюны для анализа и заполнил анкету, в которой оценил свое психическое здоровье.

Спустя полгода после начала эксперимента испытуемые прошли те же тесты, и в результате исследователи нашли, что показатели депрессии, тревожности и бессонницы у изначально здоровых супругов оказались значительно выше, чем раньше. Причем женщины оказались подвержены этому явлению в большей степени, чем мужчины.

Ученые связывают полученные результаты с тем, что у людей с депрессией повышен уровень гормона стресса кортизола в крови, который, в свою очередь, может оказывать токсическое воздействие на гиппокамп — часть мозга, отвечающую за память и когнитивные функции. При поцелуе же происходит обмен жидкостями, из-за чего меняется состав микрофлоры рта. Это и может приводить к ухудшению психического здоровья партнера, у которого изначально не было признаков депрессии.

Ранее терапевт Дарья Умрик рассказала о вреде поцелуев для некоторых людей. По ее словам, в редких случаях через поцелуй может передаваться гепатит.