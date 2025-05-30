Ученые выяснили, в чем опасность постоянного одиночества

Одиночество в молодом и среднем возрасте может подрывать когнитивное здоровье уже в самом начале взрослой жизни. Об этом говорится в исследовании ученых из Университета штата Пенсильвания, опубликованном в BMC Public Health.

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Участники, страдавшие от хронического одиночества, не показывали улучшения в когнитивных тестах, в отличие от тех, кто чувствовал себя социально включенным. В исследовании приняли участие 172 человека в возрасте от 25 до 65 лет, чьи показатели отслеживались в течение двух лет. Испытуемые играли на телефоне в игры на логику по пять раз в день в течение двух недель, а одиночество оценивалось через анкету с вопросами вроде «Чувствую ли я себя покинутым?».

Ученые обнаружили: хроническое одиночество влияет на способность к обучению — испытуемые не улучшали свои результаты со временем, несмотря на повторение заданий. Это может быть ранним признаком нарушений, ассоциированных с нейродегенеративными заболеваниями, такими как болезнь Паркинсона или деменция с тельцами Леви.

Исследование подчеркивает, что инвестиции в социальное и когнитивное здоровье нужно делать как можно раньше. Эксперты рекомендуют уделять внимание целенаправленному общению и поддержанию социальных связей — это не просто вопрос настроения, а важный фактор долголетия мозга.

Однако ранее ученые рассказали и о неожиданном вреде брака. Согласно исследованию, постоянное проживание с партнером может быть связано с повышенным риском деменции в пожилом возрасте.