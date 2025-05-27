Ученые узнали, как чеснок помогает снизить уровень сахара в крови

Один из главных способов контроля уровня сахара в крови - это изменение диеты. Согласно научной работе, опубликованной в Journal of Medicinal Plants, употребление чеснока может помочь в этом.

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В рамках недавно проведённой работы учёные хотели оценить, как чеснок влияет на уровень сахара в крови натощак и гликированный гемоглобин (HbA1c). Принимали участие в исследовании люди с повышенным уровнем глюкозы в крови натощак. Их разделили на семь групп (А-G). Группам A-E давали таблетки с экстрактом чеснока (дозировка - от 300 мг до 1500 мг в сутки), группа F принимала метформин (препарат от диабета), группа G получала плацебо.

В итоге у участников, которые принимали экстракт чеснока, значительно снизились уровень сахара в крови натощак и HbA1c. У тех, кто получал больше всего чеснока, эффект был самым сильным и со временем он усиливался.

Специалисты пришли к выводу, что чеснок по сравнению с плацебо действует эффективнее, а также влияет на уровень сахара в крови натощак примерно как метформин (то есть лекарство от диабета).

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