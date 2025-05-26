Ученые доказали пользу скуки для мозга

Люди часто испытывают скуку, однако оказывается, что это благоприятно сказывается на работе мозга. К такому выводу пришли американские исследователи.

© Vse42.ru

В жизни каждого человека случаются ситуации, вызывающие скуку: нудная работа, просмотр неинтересного фильма или долгая поездка. Создается впечатление, что время идет медленно – это может даже вызвать беспокойство.

Однако скука – это вовсе не негативное чувство. Мозг таким образом снижает напряжение после перегрузок и начинает сосредотачиваться на важных мыслях. Организм получает сигналы о необходимости взять паузу и отдохнуть.

Тем не менее, как отмечают ученые, постоянная скука может быть признаком депрессии. Об этом сообщает издание Science Alert.