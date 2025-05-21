Разработаны «биочернила» для печати тканей человека

Российские учёные разработали материалы для 3D-печати тканей для трансплантации

© Ferra.ru

Учёные из Самарского государственного медицинского университета разработали уникальные гидрогели и биочернила для 3D-биопечати, которые помогут восстанавливать хрящи, кости, кожу и слизистые оболочки. Материалы созданы в НИИ «БиоТех» по собственной запатентованной технологии, что, по мнению специалистов, открывает новые возможности в персонализированной медицине. Теперь повреждённые ткани можно будет не просто заменять, а восстанавливать естественным путём.

Главное преимущество разработанных материалов в их биосовместимости, отмечает заведующий лабораторией биопринтинга Николай Рябов. Поскольку они сделаны из тех же компонентов, что и человеческие ткани, риск отторжения минимален, что отличает их от аналогов из животных тканей или синтетики. Благодаря этим свойствам биоматериалы можно использовать в самых разных областях: от стоматологии до офтальмологии и травматологии. Персонализированный подход позволяет подбирать состав для конкретного пациента и решать задачи, ранее считавшиеся невозможными.

Например, в травматологии персонализированные имплантаты ускорят заживление сложных переломов, а в ортопедии помогут восстановить суставные хрящи, замедляя развитие артроза. В стоматологии появится возможность регенерировать костные ткани и слизистые оболочки при лечении пародонтита. Для пациентов с травмами глаз новые биочернила помогут создавать трансплантаты роговицы, возвращая зрение без осложнений. Директор НИИ «БиоТех» Лариса Волова добавила, что 3D-биопечать открывает новые горизонты в медицине, позволяя создавать сложные структуры с живыми клетками и уменьшать зависимость от донорских органов.