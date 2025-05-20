ИИ научился выявлять деменцию

Австралийские ученые из Центра здорового старения при Университете Монаш и Peninsula Health разработали метод, который может значительно улучшить выявление деменции в больницах. Основу подхода составило сочетание традиционных медицинских данных с возможностями искусственного интеллекта (ИИ).

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Сейчас во всем мире с деменцией живет около 50 миллионов человек, и, по прогнозам, к 2050 году это число увеличится втрое. Несмотря на это, даже в развитых странах, таких как Австралия, проблема точной диагностики остается. Рутинные медицинские записи часто не отражают реального количества случаев, а специалисты не всегда успевают разобраться в объемах информации.

В новом исследовании участвовали более тысячи человек старше 60 лет. Ученые использовали электронные медицинские карты, включая как структурированные данные (возраст, лекарства, обращения за помощью), так и текстовые записи от врачей. Именно на обработке этих текстов с помощью технологии обработки естественного языка (NLP) и сосредоточено новшество.

Разработанные алгоритмы показывают высокую точность в выявлении признаков деменции, даже если она не была официально зафиксирована в документах. Такой метод позволяет быстрее находить тех, кто нуждается в дополнительной диагностике и поддержке, но до сих пор оставался незамеченным.