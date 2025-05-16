Ученые нашли в пластике ядовитое для сердца вещество

Фталаты — это группа химикатов, которые содержатся в шампунях, лосьонах, упаковке пищевых продуктов, медицинских принадлежностях. Учёные считают, что они могут быть связаны со смертностью от болезней сердца.

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Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале eBioMedicine, ди-2-этилгексилфталат, или ДЭГФ, в 2018 году был связан с более 350 000 дополнительных смертей в мире. Около 3/4 из них произошли на Ближнем Востоке, в Южной Азии, Восточной Азии и Тихоокеанском регионе.

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Необходимо провести дополнительные исследования чтобы понять истинные глобальные последствия воздействия ДЭГФ и других фталатов на здоровье.

Эксперты всё ещё изучают, как фталаты влияют на организм на молекулярном уровне. У разных фталатов разная химическая структура. Это значит, что они влияют на разные процессы в организме. Также они могут действовать совместно, а не изолированно.

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