В Праге представили инновационный способ лечения эндометриоза

Новые подходы к сохранению женского здоровья обсуждались на международном Конгрессе SEUD, который прошел в Праге. Одной из ключевых тем стало обсуждение альтернативных возможностей лечения эндометриоза и миомы матки - распространенных заболеваний, непосредственно влияющих на репродуктивную функцию. На конгрессе был представлен новый комбинированный препарат для лечения этих заболеваний, который избавляет пациенток от необходимости хирургического вмешательства.

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Эндометриоз - хроническое заболевание, которым страдают более 190 млн. женщин по всему миру (данные ВОЗ), то есть примерно каждая десятая девушка и женщина детородного возраста. Причины развития эндометриоза точно неизвестны, гинекологи до сих пор не могут сказать, почему ткань, подобная эндометрию, выстилающему матку, разрастается за ее пределами. В результате развивается воспаление, образование рубцов, появляется сильный болевой синдром, серьезно осложняется наступление беременности. Именно с эндометриозом гинекологи связывают многие случаи женского бесплодия.

Специалисты отмечают, что до сих пор эндометриоз довольно плохо диагностируют: до постановки правильного диагноза и начала терапии проходит в среднем от семи до девяти лет.

До недавнего времени основным методом лечения эндометриоза являлось хирургическое вмешательство. Однако сегодня приоритет отдается медикаментозной терапии, поскольку она менее инвазивна и эффективна в долгосрочной перспективе. Используют гормональные препараты, которые снижают уровень эстрогенов и замедляют рост ткани, подобной эндометрию.

На конгрессе была впервые представлена инновационная комбинированная терапия, включающая компоненты для лечения миомы матки и симптоматического лечения эндометриоза. Препарат сочетает несколько активных ингредиентов, которые воздействуют на механизмы заболевания. Как показали клинические исследования, на фоне комбинированной терапии большинство пациенток отмечают быстрое облегчение симптомов. Одно из главных преимуществ нового способа лечения - прием всего одной таблетки в день позволяет многим женщинам обойтись без хирургической операции. Теперь такое лечение рекомендуют только в самых тяжелых случаях.

"Постоянное совершенствование методов лечения, среди которых наш новый препарат для лечения эндометриоза, является ключом к повышению качества жизни миллионов женщин", - сообщил руководитель направления "Женское здоровье" компании-разработчика Петер Турик.

"Антагонисты гонадотропин-рилизинг гормона (ГнРГ), которые вошли в состав нового комбинированного препарата, могут быть использованы для лечения пациенток, которым не помогла первая линия медикаментозной терапии эндометриоза - это комбинированные оральные контрацептивы и прогестины. Таких случаев довольно много, в том числе, и среди моих пациенток", - сказал "РГ" профессор кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Российского университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы Мекан Оразов.

Он также отметил, что новый препарат перспективен в предоперационной терапии больших миоматозных узлов.

"К сожалению, есть пациентки, у которых очаги эндометриоза распространяются на кишечник, мочевой пузырь и мочеточник. Хирургическое лечение в таких случаях очень сложно и рискованно, а появление лекарственной альтернативы дает нам возможность помочь таким пациенткам. Препарат, который был презентован на Конгрессе SEUD в Чехии, имеет в своем составе три действующих вещества, и за счет этого обладает комплексным действием - не только уменьшает симптомы эндометриоза, но также препятствует возникновению нейровегетативных, психоэмоциональных симптомов менопаузы и потере минеральной плотности костной ткани, что актуально для многих пациенток. Главное - чтобы такая терапия была доступна и в нашей стране", - заключил профессор Оразов.

В российском подразделении компании "РГ" подтвердили: новое лекарство планируется поставлять в Россию. "Наша компания обладает правом на коммерческую реализацию нового препарата для симптоматического лечения эндометриоза и миомы матки в Европе, Латинской Америке, Австралии, Новой Зеландии, СНГ, а также в России. В ряде стран СНГ он уже есть на рынке. В данный момент мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее сделать эту терапию доступной и для российских женщин", - сказала "РГ" руководитель департамента коммуникаций компании Анна Похитонова.