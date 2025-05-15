Разработан алгоритм для диагностики сердечной аритмии

В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) сообщили, что специалисты вуза создали алгоритм, который помогает диагностировать нарушения сердечного ритма.

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Новый алгоритм способен с высокой точностью классифицировать типы аритмии. Он анализирует данные электрокардиограммы (ЭКГ) и визуализирует положение желудочкового комплекса — ключевого элемента, отражающего сокращение сердца. Это упрощает интерпретацию результатов и помогает быстрее ориентироваться в клинической картине.

Метод основан на трехэтапной обработке сигнала ЭКГ. Сначала данные проходят цифровую фильтрацию, затем определяется положение опорных точек сердечного ритма. Такой подход позволяет выявлять аритмию даже при наличии помех в сигнале или нестандартной форме желудочкового комплекса, что часто встречается у пациентов с нарушениями ритма.

Разработку можно использовать в качестве вспомогательного инструмента при экспресс-диагностике. Она помогает врачу быстрее поставить предварительный диагноз без потери точности.