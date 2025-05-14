Запущена платформа для создания инновационных терапевтических антител

Платформа для создания инновационных антител, которые помогут в терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний, начала работу в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

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«В исследовательском центре "Р-Фарм" в Пущино - лаборатории ранней разработки биологических препаратов - сегодня ведется около 10 активных проектов. Они находятся на разных стадиях разработки и охватывают ключевые молекулярные инструменты современной биомедицины. Мощности лаборатории позволяют в год собрать до 200 различных вариантов генетических конструкций, получить и проанализировать более 50 молекул различной структуры, поставить до 250 клеточных тестов для контроля биологической активности», — приводятся в сообщении слова зампреда регионального правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.

В пресс-службе добавили, что первые полученные молекулы уже тестируются на животных и клеточном донорском материале. Компания планирует до конца года выпустить на стадию пилотных доклинических исследований не менее трех новых молекул для терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний.

Кроме того, лаборатория завершает настройку технологической мРНК-платформы, запуск которой откроет дополнительные возможности для профилактических и терапевтических направлений. В настоящий момент идут работы по оптимизации протоколов дизайна молекул, их синтеза, упаковки в различные структуры для доставки к мишеням, прорабатываются методы тестирования эффективности получаемых прототипов.