Новая генная терапия может стать революцией в лечении «сердечников»

Созданная американскими учеными методика может стать прорывом в борьбе с сердечной недостаточностью, которой страдают миллионы людей во всем мире. Существующие методы лечения направлены преимущественно на облегчение симптомов, но не устраняют первопричину болезни.

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В чем суть революционного метода, предложенного учеными Университета Юты? Известно, что у пациентов с этой болезнью выявлен дефицит белка cBIN1. Ученые разработали метод, позволяющий доставлять гены, отвечающие за производство этого белка, непосредственно в клетки сердечной мышцы с помощью специально вирусного вектора.

Проведенные на свиньях с искусственно вызванной сердечной недостаточностью эксперименты доказали эффективность метода. После введения препарата сердечные клетки начинали сами восполнять дефицит белка, а работа миокарда приходила в норму. В итоге четыре свиньи, получившие генную терапию, выжили, а контрольная группа, лишенная лечения, вскоре умерла.

Сейчас ученые занимаются адаптацией метода для безопасного применения его у людей. Новая генная терапия может радикально изменить подход к лечению сердечной недостаточности и спасти миллионы жизней. Исследование опубликовано в журнале npj Regenerative Medicine.