Создан недорогой искусственный нейрон

Специалисты Саратовского государственного национального исследовательского университета имени Н. Г. Чернышевского разработали искусственный нейрон, который имитирует работу настоящих нервных клеток, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ. Изобретение, по мысли его авторов, может ускорить создание нейропротезов и помочь в изучении работы мозга.

"Новый генератор имитирует "спайки" - электрические импульсы, которые нейроны используют для общения между собой. Секрет разработки - в специальной схеме с асимметричным диодным блоком. Частоту импульсов можно регулировать, меняя параметры колебательного контура. Форму сигнала изменяют, добавляя или убирая диоды. Схема разработки вдвое проще аналогов: состоит из 7 элементов вместо 14", - отметили в пресс-службе.

По мнению коллектива под руководством профессора Владимира Пономаренко, исследование может применяться не только для изучения работы нейронных сетей. Изобретение имеет перспективы в нейропротезировании для создания имплантов, заменяющих поврежденные нервные клетки, в робототехнике - для разработки более "умных" сенсорных систем.

Существующие электронные нейроны, как полагают разработчики, либо слишком примитивны, либо чрезмерно сложны, самим же авторам удалось найти некую "золотую середину" - их разработка точна, чтобы имитировать биологические процессы, но при этом проста и экономна в производстве.

В настоящее время коллектив работает над созданием сети из таких "электронных нейронов". Это позволит моделировать сложные состояния мозга и искать способы борьбы с нейродегенеративными заболеваниями. Будут создаваться новые электронные схемы, которые ведут себя как настоящие нейроны. Это поможет в разработке более эффективных нейрокомпьютеров и медицинских технологий.

Исследование поддержано грантами Российского научного фонда.