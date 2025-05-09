Выявлена скрытая в корице опасность для здоровья

Хотя корица является популярной пряностью, которую добавляют во многие продукты, она имеет долгую историю использования в традиционной медицине во многих культурах. Сегодня продукты с корицей продаются в виде пищевых добавок, помогающих при различных заболеваниях, включая лечение диабета, способствующих снижению веса и облегчающих сенную лихорадку и другие воспалительные заболевания. Но стоит ли злоупотреблять корицей? Может ли чрезмерное потребление продуктов с корицей иметь негативные последствия?

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Людям следует быть осторожными, поскольку корица может влиять на метаболизм отпускаемых по рецепту лекарств, согласно исследованию, опубликованному в журнале Food Chemistry: Molecular Sciences. Авторы предостерегли от чрезмерного потребления веществ, содержащих корицу, особенно людьми с другими заболеваниями.

Чтобы помочь нам разобраться в результатах исследования и узнать, каковы основные преимущества употребления корицы, канал CNN поговорил с экспертом по вопросам здоровья доктором Лианой Вэнь, врачом неотложной помощи и адъюнкт-профессором Университета Джорджа Вашингтона. Ранее она занимала должность комиссара здравоохранения Балтимора.

Корица - это пряность, которую получают из высушенной коры коричных деревьев, поясняет Лиана Вэнь. По данным Национального центра комплементарного и интегративного здоровья, наиболее распространенным видом корицы, продаваемой в Северной Америке, является корица кассия с деревьев Cinnamomum aromaticum. Цейлонскую корицу, которую иногда называют “настоящей”, получают из деревьев Cinnamomum verum.

Хотя некоторые исследования показали, что добавки с корицей могут быть полезны для лечения диабета или для снижения веса, необходимы дополнительные исследования, чтобы понять их пользу.

Аналогичным образом, хотя предварительные исследования указывают на возможную роль назального спрея с цейлонской корицей в лечении аллергического ринита, необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить, что это может быть средством лечения.

Национальный центр дополнительного и интегративного здоровья заявляет, что “исследования не подтверждают использование корицы при каких-либо заболеваниях”. Управление по контролю за продуктами и лекарствами США не одобрило использование корицы для лечения каких-либо заболеваний.

Корица кассия может содержать большое количество кумарина, который разжижает кровь, отмечает доктор Вэнь. Цейлонская корица также может содержать незначительные количества кумарина. Если кто-то, кто уже принимает антикоагулянтные препараты, проглотит большое количество кумарина, это может увеличить риск кровотечения.

Кроме того, известно о взаимодействии кумарина с печенью. Длительное употребление продуктов с корицей, содержащих большое количество кумарина, может представлять опасность для здоровья людей с заболеваниями печени. Более того, Национальный центр дополнительного и интегративного здравоохранения утверждает, что существуют “теоретические основания” полагать, что между корицей и противоопухолевыми препаратами и никотином может быть взаимодействие.

В новом исследовании, поясняет Лиана Вэнь, изучался основной активный ингредиент корицы, который называется циннамальдегид. Сначала исследователи изучили, хорошо ли усваивается циннамальдегид при пероральном приеме, исследовав желудочную и кишечную жидкость. Они обнаружили, что циннамальдегид на 100% усваивается организмом как натощак, так и с пищей. Это означает, что независимо от того, голодает человек или только что поел, циннамальдегид должен хорошо усваиваться. Затем они обнаружили, что коричный альдегид быстро метаболизируется в другое соединение - коричную кислоту, и что он может активировать множество рецепторов, влияющих на метаболизм лекарств.

Возможное вмешательство в метаболизм лекарственных средств привело авторов к выводу, что чрезмерное потребление может вызвать взаимодействие лекарственных растений с другими лекарствами. Они призывают к проведению дополнительных исследований, направленных на изучение этих возможных взаимодействий. Как отметили исследователи в пресс-релизе, пока эти исследования не будут завершены, они рекомендуют людям, желающим принимать корицу в качестве пищевой добавки, проявлять осторожность и проконсультироваться с врачом перед использованием.

По словам авторов исследования, список хронических заболеваний, при которых следует соблюдать осторожность, прежде чем принимать добавки с корицей, включает гипертонию, диабет, рак, артрит, астму, ожирение, ВИЧ/СПИД и депрессию.

Доктор Вэнь отмечает, что она бы добавила в этот список всех, кто принимает препараты, разжижающие кровь, — например, тех, у кого в анамнезе были сердечные заболевания и инсульт, любые лекарства, которые выводятся печенью, и другие пищевые добавки, которые могут взаимодействовать с корицей, включая куркуму, женьшень и гинкго билоба.

На вопрос CNN «А как насчет того, чтобы посыпать корицу в кофе или на блинчики? Стоит ли беспокоиться?», доктор Вэнь ответила так: «Исследователи совершенно ясно заявляют, что посыпка корицей для обычного кулинарного использования вряд ли вызовет проблемы. Они предостерегают от того, что они называют “чрезмерным потреблением”. Это четко не определено, поскольку их исследование не было направлено на изучение того, что может быть причиной чрезмерного содержания корицы. Вероятно, чрезмерное потребление связано с использованием концентрированных продуктов с корицей, таких как добавки с корицей, в течение длительного периода времени — например, прием капсул с корицей каждый день в течение нескольких месяцев».

Люди, которые подумывают о приеме добавок с корицей, должны обязательно проконсультироваться со своими лечащими врачами, чтобы проверить возможные лекарственные взаимодействия. Они также должны знать, что нет четких доказательств пользы добавок с корицей, отмечает эксперт. Людям следует с осторожностью относиться к приему пищевых добавок. То, что на рынке что-то позиционируется как “натуральное”, еще не означает, что это безопасно. Кроме того, то, что безопасно в небольших количествах, может стать небезопасным в больших количествах. Люди всегда должны сообщать своему лечащему врачу о том, какие добавки они принимают или собираются принимать, для оценки лекарственного взаимодействия, заключает эксперт.