Ученые нашли неожиданный плюс в повреждениях костных протезов

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) установили, что микротрещины в углеродных композитных имплантатах тазобедренных суставов не только не вредят, но и ускоряют их срастание с костной тканью. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

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При случайных нагрузках — например, во время бега или резких движений — на поверхности имплантата возникают микроповреждения.

Оказалось, они играют ключевую роль: притягивают тромбоциты и белок фибриноген, формируя плотную сеть, которая ускоряет образование кровяного сгустка. Это создает условия для прорастания костных клеток (остеобластов) в структуру протеза, укрепляя связь между имплантатом и организмом.

Ученые использовали компьютерное моделирование, чтобы проанализировать, как меняется прочность протеза после врастания костной ткани. Расчеты показали, что зоны с критическими напряжениями сокращаются в 5,5 раз, что снижает риск поломки и позволяет пациентам вести более активный образ жизни без риска преждевременной замены имплантата.

С возрастом, особенно после 40 лет, процессы восстановления костной ткани замедляются из-за снижения выработки гормонов. Композитные протезы, которые не вызывают воспаления и постепенно «срастаются» с костью, становятся оптимальным решением. Открытие может значительно продлить срок службы имплантов, особенно для активных пациентов.