Может ли витамин C защитить от болезней сердца

Новое исследование предполагает, что употребление продуктов, богатых витамином C, может положительно влиять на здоровье сердца, особенно у людей с диабетом 2-го типа. Эксперты рассказали, как и откуда добывать этот жизненно важный элемент.

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Ученые из Университета Вероны изучили состояние 200 взрослых с диабетом 2-го типа и обнаружили, что дефицит витамина C наблюдался примерно у 1 из 8 участников. При этом, у людей с низким уровнем витамина C значительно возрастал риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, даже с учетом других факторов риска.

Как пишет Мойка 78, витамин C является мощным антиоксидантом, который помогает защитить клетки от повреждений, вызванных окислительным стрессом, который особенно сильно проявляется у людей с диабетом и тесно связан с болезнями сердца.

Эксперты рекомендуют получать витамин C из натуральных продуктов, таких как болгарский перец, клубника, цитрусовые, брокколи, шпинат и капуста. Эти продукты содержат комплекс питательных веществ, которые, вероятно, в совокупности поддерживают здоровье сердца, в отличие от витаминных добавок.

В заключение стоит отметить, что включение в рацион большего количества свежих овощей и фруктов, богатых витамином C, может стать простым и эффективным способом заботы о вашем сердце. Важно помнить, что чем свежее продукт, тем выше содержание витамина C в нем.

Напомним, ранее стало известно, что недостаток витамина С может вызывать усталость. Тем временем эксперты выяснили, что бодрит лучше энергетика — чай, кофе или витамин С.