Новая технология позволила видеть клетки мозга с точностью до нанометров — видео

Расшифровка структуры мозга — одна из самых сложных задач в нейронауке. Один кубический миллиметр мозговой ткани содержит тысячи микроскопических нейронов и миллионы связей между ними. Однако в новом исследовании, опубликованном в журнале Nature, ученые Института науки и технологий Австрии предлагают изящное решение.

Новый метод, названный «коннектомикой на основе световой микроскопии», позволяет получать детали до 20 нанометров. Такого разрешения ранее было невозможно достичь, и его достаточно для того, чтобы различать отдельные синапсы.Эта мощная и бюджетная альтернатива электронной микроскопии открывает новые возможности для исследований мозговых цепей с молекулярными деталями ученые, что может ускорить прорывы в понимании работы мозга и механизмов его заболеваний.

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