Ученые исследовали риски образования глютена через поцелуи

В обществе, особенно среди тех, кто живет с аутоиммунным заболеванием непереносимостью глютена, существует множество мифов. Некоторые даже утверждают, что после поцелуя с человеком, употребившим глютен, у них могут появиться язвы, трещины, диарея или другие неприятные симптомы. Однако научные исследования, подтвержденные недавними открытиями, свидетельствуют, что в большинстве случаев эти опасения могут оказаться чрезмерными.

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Когда у человека диагностируют целиакию(непереносимость глютена), одна из самых распространенных и вызывающих тревогу тем — можно ли целовать партнера, только что съевшего глютен.

Недавние исследования в Калифорнии дают предварительное спокойствие миллионам людей с целиакией, у которых раньше был страх перед обменом слюной с теми, кто съел глютен. В частности, учёные обнаружили, что содержание клейковины во рту после приема пищи минимально, а риск реакции у тех с чувствительностью к глютену — очень низок.

Исследование диетолога Энн Ли включало 10 пар. В рамках эксперимента участники съедали по 10 соленых крекеров, а затем друг друга целовали в течение 10 секунд. В одних случаях пары ждали пять минут после еды, в других — выпивали по стакану воды перед поцелуем. Ни у кого не наблюдалось симптомов в течение 12 часов после поцелуя, а у одного участника все-таки в моче был обнаружен глютен — но в крайне низкой концентрации, примерно менее 20 промилле.

В большинстве случаев, даже если глютен попадает в рот, его количество минимально и не способно вызвать нежелательную реакцию у людей с целиакией, если при этом соблюдается простая профилактика — например, пить воду после еды и избегать контакта с потенциально загрязненными продуктами.

Гастроэнтеролог Винсент Хо отметил, что риск передачи глютена через поцелуй — очень низкий.

«На самом деле гораздо важнее для человека с целиакией то, как он готовит пищу, избегает перекрестных контактов и соблюдает диету», — заявил специалист.

По его мнению, даже минимальные остаточные дозы глютена в слюне обычно не представляют опасности для чувствительных к нему людей.

Эпидемиологические данные и опыт специалистов показывают, что большинство реакций у пациентов с целиакией вызываются именно внутрикишечными повреждениями, а не случайным контактом со слюной.

Страхи, связанные с поцелуями и передачей глютена, возникли еще несколько лет назад и носили часто эмоциональный характер. Люди с непереносимостью глютена часто избегают романтических контактов, опасаясь, что даже незначительное присутствие глютена во рту их партнера может вызвать серьезные последствия.

«Главное — не паниковать и соблюдать простые меры предосторожности», — советуют врачи.

Например, рекомендуется, чтобы партнеры чистили зубы, прополаскивали рот или просто подождали около часа после употребления глютен содержащих продуктов, прежде чем перейти к поцелую. Эти меры позволяют значительно снизить любые потенциальные риски и защитить здоровье чувствительных к глютену людей.

Эксперты подчеркивают, что настоящее научное подтверждение минимальной опасности передачи глютена через слюну приходит к важному выводу: для большинства пациентов с целиакией риск, связанный с поцелуями, крайне низок и при разумных мерах предосторожности практически не представляет угрозы. Важнее, по мнению специалистов, — это сосредоточиться на качестве еды и избегать перекрестных контактов при приготовлении пищи в быту и ресторанах.