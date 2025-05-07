Как ультраобработанные продукты влияют на риск преждевременной смерти

Белый хлеб, хот-доги, газированные напитки составляют более 50% потребляемых калорий в стандартной диете США. Результаты нового исследования показывают, что на каждые 10% увеличения калорий из этих продуктов вероятность ранней смерти увеличивается почти на 3%.

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Команда учёных в рамках новой работы изучила взаимосвязь между потреблением ультраобработанных продуктов питания (УПП) и преждевременной смертью в восьми странах. К ним относились Колумбия, Бразилия, Чили, Мексика, Австралия, Канада, Великобритания и США.

Результаты исследования, опубликованные в Американском журнале профилактической медицины, продемонстрировали: употребление множества ультраобработанных продуктов повышает риск преждевременной смерти по всем причинам. И чем больше люди едят такой пищи, чем выше становится этот риск, говорит Эдуардо А. Ф. Нильсон, доктор наук, ведущий исследователь и научный сотрудник Фонда Освальдо Круса в Бразилиа.

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Многочисленные научные работы связывают употребление ультраобработанных продуктов с плохими показателями здоровья. При этом ещё предстоит узнать, как такая пища способствует развитию различных заболеваний.

Было высказано также предположение, что ультраобработанные продукты наносят вред кишечному микробиому и вызывают воспаление. Обычно в этих продуктах много жира, соли, калорий и мало клетчатки, витаминов, минералов.

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