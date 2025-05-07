Ученые выяснили, что снижает риск возникновения деменции на 40%

В рамках новой научной работы учёные рассмотрели связь между физической активностью или хорошей физической формой и здоровьем мозга. Результаты опубликованы были в The Lancet.

© Ferra.ru

По данным нового исследования, тренировки на выносливость и хорошая физическая форма способны снизить вероятность развития деменции. Также они способствуют здоровому старению мозга.

Учёные пришли к выводу, что даже небольшое количество физической активности может быть достаточно для стареющего мозга. Однако интенсивность таких тренировок должна быть высокой.

© The Lancet (2025)

Как показал новый обзор, даже небольшие дозы высокоинтенсивной активности (эквивалентные быстрой ходьбе, при которой вы не можете разговаривать) могут снизить риск возникновения деменции до 40%.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.