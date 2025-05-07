Разработан новый метод оценки биологического возраста человека

Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета разработали метод, который позволяет точнее определить биологический возраст человека, чем существующие подходы. Он основан на восьми показателях, полученных из обычных медицинских осмотров и анализов.

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Метод получил название Health Octo Tool. Он оценивает общее состояние организма и скорость старения с учетом болезней органов и систем, а не только отдельных диагнозов. Такой подход позволяет лучше предсказывать риск инвалидности и смерти.

В основе метода лежит концепция «энтропии здоровья» — уровня накопленного повреждения в организме, которое влияет на работу органов и систем. Ученые разработали шкалу, отражающую, сколько систем организма поражено болезнями. На этой основе они определили биологический возраст как совокупность внутренних изменений, а также скорость, с которой человек стареет.

Команда проанализировала данные одного из старейших исследований старения — Baltimore Longitudinal Study on Aging, а затем проверила свою модель на двух других крупных выборках, охватывающих более 45 тысяч человек.

Метод также включает специальные расчеты, отражающие, как старение влияет на скорость ходьбы и риск когнитивных и физических ограничений. Это особенно важно, поскольку биологический возраст не всегда соответствует внешнему самочувствию.

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