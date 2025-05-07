Найдено неожиданное свойство у лекарства против мигрени

Международная группа ученых из США, Израиля, Португалии и других стран открыла двойной эффект у лекарства от мигрени фреманезумаба. Оказалось, что средство не только снижает частоту приступов головной боли, но и избавляет от депрессии. Исследование опубликовано в научном журнале JAMA Neurology.

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Известно, что мигрень и депрессия связаны: у страдающих мигренью депрессия встречается в 2–4 раза чаще. Оба состояния могут быть вызваны дисбалансом серотонина и глутамина.

Фреманезумаб относится к классу моноклональных антител, блокирующих белок CGRP, участвующий в развитии мигрени.

В 28-недельном испытании участвовали 540 пациентов из 12 стран (включая США и страны ЕС). Те, кто получал подкожные инъекции фреманезумаба (225 мг), уже к восьмой неделе показали уменьшение количества случаев мигрени в месяц и снижение депрессивной симптоматики по сравнению с плацебо.

Ученые предполагают два механизма: прямое воздействие на общие нейрохимические процессы и улучшение психологического состояния пациентов за счет отсутствия боли.

Результаты открывают новые возможности для лечения сложных случаев, где мигрень сочетается с депрессией. Однако исследователи подчеркивают необходимость дополнительных исследований, чтобы понять точные механизмы действия препарата.