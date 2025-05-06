Разработан метод диагностики бактериальных инфекций за несколько минут

Ожидание анализа на бактериальные инфекции — один из самых утомительных этапов в постановке диагноза. Традиционные методы требуют выращивания культур и занимают несколько дней. Однако исследователи из Технического университета Мюнхена и Имперского колледжа Лондона разработали метод, способный сократить это время до нескольких минут. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

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Команда под руководством профессора аналитической химии Николь Стриттматер и доктора Джеймса С. Маккензи использовала масс-спектрометрию, чтобы определить продукты метаболизма бактерий прямо в тканях и образцах кала — без необходимости изолировать сами бактерии. Это позволяет выявлять патогены по их «следам», значительно быстрее и точнее.

В основе метода лежит база данных, в которую уже внесены 232 медицински значимых вида бактерий и их метаболиты. Среди выявляемых патогенов — возбудители менингита, пневмоний, гонореи, сепсиса и даже рака желудка.

«Мы ищем не саму бактерию, а продукты ее жизнедеятельности. Это делает диагностику быстрой и надежной», — объяснил соавтор работы Вэй Чэнь.

Новая методика также открывает путь к персонализированной медицине. Как подчеркивает профессор Стриттматер, точечные вмешательства, основанные на быстром анализе, могут существенно повысить эффективность лечения.

Сейчас ученые планируют расширить базу данных — всего известно более 1400 видов патогенных бактерий, и их метаболиты предстоит занести в систему. Это сделает метод доступным для широкой клинической практики в будущем.