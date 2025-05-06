В России научились выявлять рак на ранней стадии по анализу крови

Система "Онкопро" для выявления на ранней стадии онкологический заболеваний получила государственное регистрационное удостоверение, и теперь ее можно использовать в клиниках. Чем она отличается от хорошо известных онкомаркеров? Об этом "РГ" рассказала руководитель проекта, директор Института персонализированной онкологии Сеченовского Университета, доктор медицинских наук Марина Секачева.

Марина Игоревна, в медицине, особенно в платной, часто предлагают сдать анализы крови на онкомаркеры, чтобы исключить или наоборот подтвердить подозрение на онкологию. Многие специалисты категорически против такого "скрининга", так как онкомаркер мало о чем говорит, более того даже может ввести в заблуждение. Чем отличается ваша система? Разве это не такой же скрининг?

Марина Секачева: Скрининг, но не традиционный. Вы правы, сами по себе онкомаркеры могут только запутать. Поэтому наша система вместе с маркерами анализирует дополнительно еще группу показателей крови, изменения которых могут быть наводками на онкологию.

Говоря образно, оцениваете "букет" разных показателей крови?

Марина Секачева: Совершенно верно. По сути, речь идет о скрининге людей старше 40 лет, но не на онкологию, а на выявление групп с высоким риском. Тех, кто в них по результатам анализов в них попал, направляем к онкологам для дальнейших обследований. Кому-то порекомендуют сдать дополнительные анализы, кому-то пройти маммографию, кому-то МРТ и т.д. Но все это уже решает специалист. Важно, что "Онкопро" может заметить неладное на самой ранней стадии болезни, когда она только зарождается.

Какова точность таких ранних "диагнозов"?

Марина Секачева: Система с вероятностью около 90 процентов выявляет шесть онкологических заболеваний - рак легкого, почки, молочной железы, яичника или предстательной железы, колоректального рака. Чтобы алгоритм смог выйти на такую цифру, мы вместе с учеными Института системного программирования РАН им. В.П. Иванникова его предварительно обучали на многих тысячах примеров. В будущем планируем расширить число видов выявляемых онкозаболеваний.

Конечно, точность 90 процентов впечатляет, но есть какие-то ограничения применения "Онкопро" ? Или для программы нет преград?

Марина Секачева: Преграды есть и довольно жесткие. Она не работает, если у человека имеются какие-то острые и хронические воспалительных заболевания, которые приводят к изменениям показателей крови. Скажем, если у пациента хронический пиелонефрит, то "Онкопро" бессмысленно применять для выявления у него онкологии. Все это жестко прописано в инструкции по применению нашей системы.