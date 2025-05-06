Исследователи выяснили, представители какого пола чаще умирают от болезней

Новое глобальное исследование показало, что мужчины значительно более подвержены риску ранней смерти от самых распространенных проблем со здоровьем, чем женщины, пишет МedicalХpress. Согласно данным, опубликованным в журнале Lancet Public Health, в 2021 году уровень заболеваемости и смертности мужчин был выше по 13 из 20 основных несчастных случаев и болезней, включая COVID-19, дорожно-транспортные происшествия, сердечные и легочные заболевания, а также болезни печени.

Хотя женщины живут дольше, они сталкиваются с более высоким уровнем заболеваемости на протяжении жизни. Среди не фатальных заболеваний, наиболее распространенных среди женщин, выделяются проблемы с мышцами и костями, психическое здоровье, боли в пояснице и головные боли.

Ученые проанализировали данные Глобального исследования бремени болезней 2021 года, охватившего 204 страны. Работа показала, что мужчины на 45% чаще, чем женщины, болели и умирали от COVID-19, особенно в странах Африки к югу от Сахары, Латинской Америки и Карибского бассейна. Заболевания сердца оказали следующее по величине влияние на здоровье мужчин, которые на 45% чаще болели и умирали по сравнению с женщинами. По мере старения разница в состоянии здоровья между мужчинами и женщинами увеличивается, хотя некоторые причины смерти, такие как дорожно-транспортные травмы, чаще встречаются у молодых мужчин в возрасте 10-24 лет.