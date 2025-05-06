Найден неочевидный способ борьбы с хронической болью

Исследователи из Университета Нового Южного Уэльса и научного центра Neuroscience Research Australia представили новые доказательства того, что ключ к эффективному лечению хронической боли — в умении управлять эмоциями. Работа опубликована в журнале JAMA Network Open.

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В рамках клинического исследования, проходившего с марта 2023 по сентябрь 2024 года, ученые протестировали инновационную терапию под названием Pain and Emotion Therapy. Ее цель — улучшить способность мозга перерабатывать эмоциональные реакции, особенно негативные, которые усиливают восприятие боли.

«Изменив то, как мы переживаем эмоции, можно изменить и саму боль, — пояснила профессор Сильвия Гастин, руководитель исследования. — Речь не только о временном облегчении, а о реальном улучшении качества жизни на длительный срок».

В эксперименте участвовали 89 человек, страдающих от хронической боли. Участники проходили восемь групповых онлайн-сессий с терапевтом и пользовались специальным приложением и учебным пособием. Контрольная группа продолжала получать стандартное лечение.

Результаты впечатляют: участники новой терапии сообщили о снижении интенсивности боли на 10 баллов по 100-балльной шкале, а также об улучшении эмоционального состояния и сна.

«Обычно у людей с хронической болью наблюдается ухудшение психического здоровья — тревожность, депрессия, суицидальные мысли. Мы показали, что работа с эмоциями помогает справляться с этими проблемами и, как следствие, уменьшать боль», — отметил Нелл Норман-Нотт, соавтор исследования.

Одной из участниц, Джабез Эллайс, хроническая боль мешала жить на протяжении десяти лет. Она отмечает, что после курса терапии стала спокойнее, что сразу сказалось и на уровне боли. Другой участник, Ричард Бомонт, страдающий от рака и болей в пояснице, говорит, что теперь может снизить уровень боли с девяти до четырех баллов, просто «успокоив мозг».

Авторы подчеркивают, что онлайн-формат позволил привлечь пациентов из отдаленных районов и сделать терапию доступной даже для людей с ограниченной подвижностью или социальной тревожностью.

Следующим шагом станет масштабное клиническое исследование, запланированное на 2026 год при поддержке Медицинского исследовательского фонда Австралии. Уже сейчас команда призывает всех заинтересованных регистрироваться для участия.